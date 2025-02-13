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228連假國道預估車多 高公局規劃4條替代道路

2025/2/13 11:31
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（中央社記者余曉涵台北13日電）228連假即將到來，國道預估車多，高公局今天表示，依據歷年易壅塞路段車流情形，針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向等。

今年和平紀念日連續假期共3天，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，228連假適合出遊以致國道車流量大，於尖峰時段除瓶頸路段容易發生壅塞，因此將實施嚴格匝道儀控。

高公局表示，依據歷年易壅塞路段車流情形，針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

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高公局表示，短途旅次則規劃了7條平面替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向，以及國3田寮至國10旗山東向。

高公局表示，建議用路人行前多利用1968App，透過「即時路況」功能了解國道沿線路況，並透過「替代道路」功能比較高速公路與替代道路的旅行時間差異，選擇適當行車路線，其中高速公路的行車時間並不包含匝道儀控前的等候時間。（編輯：張雅淨）1140213

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