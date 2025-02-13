中華郵政招上千名新血 首度月薪全逾4萬元

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）中華郵政公司今天宣布，114年將公開甄選職階人員正取1113名、備取507名。中華郵政表示，這是首次招募各類人員月薪都超過新台幣4萬元，最高為5萬5000多元。

中華郵政發布新聞稿，這次甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，3月13日上午10時起至26日下午5時採網路報名。第一試筆試日期訂為5月4日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於6月28日、29日舉行第二試口試及體能測驗。

中華郵政說，甄試錄取的正取人員預訂115年7月31日前依序進用完畢，備取人員於115年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。相關甄試簡章及甄試詳細規定可至台灣金融研訓院網站點閱或下載列印。

中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，這次甄試進用各類職階人員月薪首次都突破4萬元。

中華郵政預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

一、營運職：正取32名、備取18名。教育部認可的國內外大學以上學校畢業，甄試法務等11項類科，月薪5萬5625元（含職務待遇5250元）。

二、專業職（一）：正取114名、備取53名。教育部認可的國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等28項類科，月薪4萬5180元（含職務待遇5250元）。

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三、專業職（二）內勤：正取535名、備取238名。高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬440元（含職務待遇5250元）。

四、專業職（二）外勤：正取432名、備取198名。高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬1750元（含職務待遇6560元），非專任上述工作者月薪4萬440元（含職務待遇5250元）。另依實際擔任工作的性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約93元，全月約2781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6256元）。（編輯：管中維）1140213