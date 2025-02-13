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Young飛全球行動計畫開跑 獎勵金增至最高80萬

2025/2/13 16:17（2/13 16:36 更新）
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教育部青年署推動「Young飛全球行動計畫」，114年度自即日起受理提案，獲選團隊獎勵金更提高至新台幣80萬元。圖為113年度績優團隊「銀享力」活動情形。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月13日
教育部青年署推動「Young飛全球行動計畫」，114年度自即日起受理提案，獲選團隊獎勵金更提高至新台幣80萬元。圖為113年度績優團隊「銀享力」活動情形。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月13日
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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部青年署推動「Young飛全球行動計畫」，即日起受理提案，獲選團隊獎勵金從每隊最高50萬元，提高至80萬元，青年署還會提供培訓及業師輔導，助青年提升國際視野。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年參與國際事務，青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，鼓勵青年運用社會創新與設計思考方法，聯結國際組織經驗及實踐在地行動，提升國際視野及行動執行力。

114年「Young飛全球行動計畫」即日起受理提案至3月14日中午12時，18至35歲對永續行動、社會創新及各項SDGs（永續發展目標 ）議題有興趣且符合資格的青年皆可組隊申請，獲選團隊獎勵金從每隊最高新台幣50萬元，提高至今年最高80萬元。

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青年署提到，「Young飛全球行動計畫」至今邁入第8年，培育超過150個團隊，累計超過5500人參與培訓，聯結1300個以上國際組織；若獲選為績優團隊，還可於次年赴海外國際組織或執行後續在地行動，更可往新創公司、社會企業或非營利組織邁進。

例如113年獲選績優團隊的「瀅瀅爸媽與寶寶的社群」，提供早療兒童家長的支持服務，整合線上影片、圖文分享，並透過LINE社群與早療家長接觸，提高大眾對早療育兒的關注；另一組績優團隊「銀享力」則關注樂齡長者，聚焦於鍛鍊樂齡體能及正確知識推廣，培養退役運動員與機構合作，協助樂齡族群建立合宜知識。（編輯：李亨山）1140213

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