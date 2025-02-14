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降雨趨緩 16日冷氣團報到各地再轉冷

2025/2/14 09:58（2/14 10:13 更新）
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圖為台北市南港區，街頭民眾穿厚外套、戴口罩禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）氣象專家吳德榮指出，各地今天降雨趨緩，白天溫度回暖，明天晚上鋒面掠過北部海面後，16日有大陸冷氣團南下，各地轉冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天南海北上水氣減少、降雨漸緩，但局部地區仍有短暫雨的機率，大陸冷氣團漸減弱，白天起氣溫略升，早晚仍偏冷，應注意保暖。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天短暫空檔、氣溫升，明晚另一鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部雲量稍增。

吳德榮表示，16日至18日另一大陸冷氣團影響，16日白天起、各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；早晚氣溫低、日夜溫差大，18日東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台偏冷、中南早晚冷。

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根據中央氣象署網站，預計冷氣團南下北部及東北部落在攝氏14度到20度，中部16度到24度，南部15度到24度，花東17度到23度。

吳德榮指出，19日冷氣團減弱，氣溫回升。不過，最新歐洲模式模擬顯示，20日鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降，21、22日的冷空氣比前波略強，「但屬何等級？還不一定，待觀察。」（編輯：陳政偉）1140214

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