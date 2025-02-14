3K產業改善工作環境 補助放寬至299人以下企業

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）打破3K產業潮濕昏暗、高溫悶熱的印象，勞動部職安署今天宣布擴大補助3K產業改善工作環境，補助對象放寬至299人以下，並增加暴露結晶型游離二氧化矽風險產業補助金額。

勞動部民國103年開始協助傳統中小企業改善工作環境與製程轉型，陸續以鑄造業、表面處理業、染整業、橡膠業、塑膠製品相關產業為對象，推動輔導改善及補助計畫，去年開始則打破補助單一產業方式，而是擴大補助所有傳統特定製程產業。

勞動部今天舉行例行業務報告，職安署職業安全衛生組長張國明指出，勞動部去年擴大補助後，不少企業反映雖然有意願改善工作環境，但受限企業規模無法申請補助，因此這次再度修訂計畫，將補助對象從199人以下企業放寬至299人以下，讓更多願意投資改善的企業可運用相關資源。

另外，張國明說，由於結晶型游離二氧化矽是國際癌症研究中心分類的一級致癌物，長期職業暴露可能引發肺部纖維化和癌症等疾病，為了保護可能暴露此物質的產業勞工，像是人造石業、鑄造業、陶瓷製品製造業、玻璃製品製造業等，今年也將此類產業的補助額度提高為新台幣350萬元，為期2年時間，盼能鼓勵企業盡快改善。

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根據統計，勞動部去年共補助20家產業改善工作環境，補助金額約2700多萬元。

張國明說，為了讓企業更方便申請計畫補助，已建置補助e化系統，今年起申請補助以線上方式辦理，相關流程、填寫範例及說明會，可至「輔導特定製程產業資訊整合網」查詢。（編輯：管中維）1140214