未來一週2波冷氣團先濕後乾 22日起防局部10度低溫

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署表示，這週2波冷氣團影響，首波明天起影響至19日、第2波21日南下影響至23日；第1波偏濕冷，18、19日北部、宜蘭防較大雨勢，第2波偏乾冷、強度較強，22日起需防近山區平地恐有攝氏10度低溫。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天起至19日受大陸冷氣團影響，明天各地以多雲到晴為主，18日至19日清晨基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以南大致為多雲到晴。

張竣堯表示，20日冷氣團減弱，但水氣仍偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

張竣堯指出，下一波大陸冷氣團21日南下，22、23日影響，以迎風面降雨為主，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

氣溫方面，張竣堯表示，今天愈晚愈冷，今晚至明晨中部以北、宜蘭低溫約13、14度，其他地區15至17度；明天白天陽光仍有機會露臉，高溫回升，中南部約22至24度，北部約18至20度；18、19日水氣偏多，白天高溫下降，中部以北高溫約16至18度，其他地區變化不大。

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張竣堯提到，預估20日各地高溫可回升至20度以上，雙北也有機會達22至24度；21日冷空氣南下，從北部開始降溫，白天高溫下降至約16到18度，愈晚愈冷；22、23日大陸冷氣團影響期間，中部以北夜晚清晨約12至14度，其他地區約14至16度；預估22日晚至23日清晨最冷，局部近山區平地可能會有接近10度的低溫。

張竣堯提醒，19日晚至20日清晨中南部地區易有局部低雲或霧，影響能見度；若溫度和水氣能配合，18日中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會。（編輯：李亨山）1140216