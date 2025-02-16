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2025長榮航馬拉松幼苗計畫花蓮登場 鼓勵學生追夢

2025/2/16 20:32（2/16 21:01 更新）
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長榮航空表示，城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推出，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖，累計近千名青少年參與，今年花蓮站活動15、16日登場。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月16日
長榮航空表示，城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推出，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖，累計近千名青少年參與，今年花蓮站活動15、16日登場。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）2025長榮航空城市觀光馬拉松首站「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，於15日至16日在花蓮登場，鼓勵學生勇敢追夢、不畏挑戰。

長榮航空今天發布新聞稿，城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推出以來，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖，累計近千名青少年參與。同時結合長榮航空直營旅行社長汎假期的資源，提供更多的地方支持，未來「幼苗計畫-校園深耕巡迴」將持續走訪台灣其他城市，希望透過專業訓練與深度交流，為愛運動的青少年播下夢想種子，並為台灣馬拉松運動人才的培育貢獻心力。

長榮航空2025城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，首日於國立花蓮高級農業職業學校舉行，邀請國立花蓮高級農業職業學校、光復商工、光復國中、自強國中、國風國中、花崗國中、大榮國小、明義國小、大興國小等學校近百名學生參與。

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長榮航空說，花蓮站活動以「幼苗接觸田徑起點」，由專業教練陳盛琦及洪偉傑帶領學生暖身、田徑體能訓練與團隊競賽，透過遊戲結合運動啟發學生的團隊合作能力與運動興趣，並結合學生夢想宣誓及分享環節，讓學生經由經驗分享進而相互啟發。2011年世界青少年射箭錦標賽男子團體冠軍得主高浩文也親臨現場，分享成長經歷及成為國家選手的歷程，鼓勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，並堅持發掘自身潛力，邁向更廣闊的國際舞台。

第2天的活動於信望愛少年學園舉辦，邀請失親兒基金會共30名學生一同參與，特別設計趣味運動課程，包括分組訓練、肌力訓練及小隊輔互動交流，並藉由活動中學生的理解與表現，給予專業指導幫助孩子們在實作中增進運動技能，進一步培養自信與設定目標，讓孩子們在體驗運動樂趣的同時，也為未來開啟更多可能性。（編輯：李亨山）1140216

#長榮航空
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