高鐵聯名新商品 攜手台灣品牌香氛、老店檸檬餅

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣高鐵公司今天宣布推出新聯名商品，包括與台灣香氛品牌合作的兩款香氛及與台中知名老店合推的檸檬餅禮盒，即日起販售。

台灣高鐵發布新聞稿，與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出2款「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組，即日起於「T-Shopping高鐵線上購」獨家販售。

台灣高鐵說，聯名香氛商品是以向日葵的溫柔氣息為發想，選用清新的青色瓜果水氣感搭配溫暖向日葵與柔和木質麝香，調配出柔軟又細膩的冬日暖陽氣息。

其中「高鐵聯名香氛組」售價新台幣950元，內含擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩一條；「高鐵聯名節慶限量禮盒」售價1380元，內含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，還贈提袋。

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另外，台灣高鐵也與台中在地品牌「太陽堂老店」共同推出聯名檸檬餅禮盒組，以檸檬巧克力包覆著鬆軟綿密的蛋糕，外形有如半顆檸檬，每盒6入，售價350元，即日起於「T-Shopping高鐵線上購」、太陽堂老店門市及官網販售。

台灣高鐵說，「T-Shopping高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，嚴選近千種兼具在地、人文元素的優質好物，多款獨家販售商品及高質感禮品，送禮自用皆宜。即日起至28日，「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項享88折優惠，TGo會員還可使用點數折抵訂單金額。（編輯：陳政偉）1140217