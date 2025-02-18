冷氣團影響早晚偏冷 迎風面雨增、局部雨勢大

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（中央社台北18日電）中央氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高；各地早晚偏冷，冷氣團影響加上雲量偏多，白天北部、宜花地區偏冷。

氣象署說明，今天大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區容易出現局部較大雨勢，中部以北山區及馬祖則有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

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各地早晚偏冷，台南以北及宜蘭低溫攝氏13、14度，其他地區約15、16度，冷氣團影響加上雲量偏多，白天北部、宜花地區偏冷，高溫約16到19度，其他地區溫度也略降，不過高溫仍有21到23度左右；澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度。

氣象署預報，東北風明顯偏強，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，下午起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將增強到9至10級強陣風，新北、嘉義、台南沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，海邊活動注意安全。（編輯：陳政偉）1140218