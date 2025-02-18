航港大數據創意競賽3/1開跑 預告115年獎金提高

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部航港局第5屆「航港大數據創意應用競賽」3月1日開跑。航港局表示，今年前3名獎金仍是新台幣10萬、5萬及2萬元，明年將提高至15萬、10萬及5萬元。

航港局於106年完成「航港發展資料庫」並對外開放使用。為充分發揮資料庫價值，並激發產官學界對智慧航港應用的創意，110年起，透過「航港大數據創意應用競賽」，盼創造出更多未來航港創新應用的發想。

航港局指出，第5屆「航港大數據創意應用競賽」鼓勵業界將數據分析結合時事及產業動態，提出實務運作的創見，也盼發展產學合作，培養學子數據分析與實作能力，持續為航港產業人才培育提供良好環境，報名時間自3月1日至5月31日，預計於6月底公布預賽評選結果、8月底前完成決賽評選及頒獎。

航港局表示，今年競賽仍分為「學生組」及「社會組」，獎金與去年相同，第1名10萬元、第2名5萬元、第3名2萬元、佳作（若干名）8000元，總獎金超過40萬元，1人也可成隊。

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航港局預告，明年總獎金將提高到65萬元，前3名及佳作獎金分別為15萬元、10萬元、5萬元、1萬元。

航港局說，前4屆社會組報名團體多半是船公司，去年第1名是陽明海運，驗船中心是第2名，環境部以減碳創意獲第3名，學生組多半是海洋相關科系報名。（編輯：管中維）1140218