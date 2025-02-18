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台南鳳和高中法人解散 老牌私校難擋少子化衝擊

2025/2/18 19:25
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）教育部退場審議會今天決議，台南市鳳和高中停辦期限屆滿未能復辦，學校法人解散並清算剩餘財產，鳳和高中曾是高升學率的私立名校，校友對母校熄燈感到不捨，也有人認為是少子化衝擊正常現象。

中央社記者下午致電鳳和高中董事會行政人員，對方表示，要先聯絡董事會再對外回應，截至晚間6時為止未獲回應，記者再致電，電話轉為語音信箱。

位於台南市柳營區的鳳和高中於民國51年創校，曾是以高升學率掛帥私立名校，學生人數最多達3000多人，但受少子化、升學制度變化等因素衝擊，近年招生情況不理想，於108學年度停止招生。

鳳和高中在最後一批高三學生33人於110年畢業後停辦，董事會曾提出轉型國際學校或長照機構等想法，但後來沒有進一步公布規劃方向。

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住台南市玉井區的溫姓校友告訴中央社記者，他畢業已是20多年前的事了，雖然感到可惜，但感覺也是受少子化影響的結果，沒有辦法。

另一名住新營的校友說，鳳和30、40年前以嚴厲校風出名，「打出」亮眼升學率，國、高中部每個年級都有10多班，全校好幾千人，想不到後來竟也吹熄燈號，對母校不見了感到不捨。（編輯：郭諭儒）1140218

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