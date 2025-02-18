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彰化大慶商工退場 111學年起未招新生不須安置

2025/2/18 19:46
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（中央社記者陳至中台北18日電）退審會今天決議，彰化縣私立大慶商工114學年度停止全部招生，走向退場。教育部表示，大慶商工111學年度起就沒招收新生，目前剩下129名學生，不須進行安置作業。

教育部今天下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會（退審會），經出席委員1/2以上同意，決議大慶商工專輔期滿未獲解除，於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

教育部回應中央社，大慶商工113學年度仍有129名學生、專任教師7名、職員6名。不過，學校於111學年度起（民國111年8月）就沒招收新生，到113學年度結束（今年7月）將無學生，因此不須像其他退場學校一樣，把學生安置到其他學校。

大慶商工校長蕭益進稍早受訪表示，2年前估算資金缺口約新台幣6700萬元，經董事會努力籌措，今年1月缺口剩約1800萬元，對未能順利解除專輔感到遺憾。

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教育部解釋，大慶商工雖然有籌措資金，但2年改善期滿，財務情形仍符合「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」第5條第1項的財務狀況顯著惡化條件。且依學校最近一學年度決算報告，應償還本金及利息總額加總，仍呈現「增加」的情形。

退審會也決議將台南市鳳和高中的學校法人解散，並清算剩餘財產。教育部指出，鳳和高中於民國111年1月被停辦，屬於「私立高級中等以上學校退場條例」實施前就已停辦的學校。今年1月停辦期限屆滿，鳳和高中沒有提出改辦計畫，也沒有主動報請解散，依法由退審會令學校法人解散。（編輯：管中維）1140218

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