觀光署前進印度吸引高端旅客 盼帶動台灣經濟

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（中央社記者李晉緯新德里18日專電）台灣觀光代表團今天在印度新德里進行的推廣活動中，展現台灣秀麗的景致與誘人的美食，交通部官員期盼活動能讓印度業者更認識台灣、更願意協助將當地高端旅客帶進台灣，盼進一步帶動台灣經濟。

由觀光署、旅遊業、航空業代表組成的台灣觀光代表團，這次到印度參加南亞觀光旅遊交流展（South Asia’s Travel & Tourism Exchange, SATTE），期間針對印度旅遊業者，舉辦兩場台灣觀光推廣會。

今天於新德里進行的台灣觀光推廣會中，除有台灣觀光資源介紹的簡報，還邀請印度旅遊達人分享到台灣觀光的經驗，台灣的旅行業者也分別介紹了自己的特色，讓參加活動的印度業者聽得入神，有獎問答時間更是獲得熱烈迴響。

交通部觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社記者，這次針對印度旅遊業者辦的B2B（企業對企業）推廣會，鎖定的是印度金字塔頂端的客群，希望吸引印度高端消費力的客群來台灣觀光，刺激台灣的經濟成長。

他提到，印度有能力出國的旅客，其實是全家大小一起出國，甚至連廚師會帶上的，「我們想讓他們知道，到台灣不需要帶廚師，也可以有很好的飲食環境，即便許多印度人不吃葷，台灣也都能輕易找到素食餐廳。」

除此之外，觀光署目前也仍在在積極推廣獎勵旅遊方案。施志忠對此表示：「這是我們行之有年的獎勵措施，像最近到台灣進行獎勵旅遊的亞洲塗料公司（Asian Paint）800人團，也有申請這樣的方案。」

施志忠指出，觀光署針對「新南向政策」的目標國家，還有其他「加碼方案」，而印度也是其中一個受惠的國家，「所以對印度旅客來說，到台灣旅遊能享有很多的優惠措施，這會是很大的利基點。」

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駐印度代表葛葆萱在致詞時表示，台灣是個美麗的島嶼，有豐富的文化、迷人的風景、美味的佳餚，且台灣和印度有深厚的友誼及長久的文化交流，期盼今天的活動能讓愈來愈多的印度旅客，把台灣當作下一躺旅遊的目的地。

在今天B2B的推廣活動後，台灣觀光代表團19日到21日將在新德里參加南亞觀光旅遊交流展，隨後轉往孟買，並於24日在當地進行另一場觀光推廣會。（編輯：高照芬） 1140218