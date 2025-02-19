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觀光署：228連假訂房率平均不到5成 預期會上升

2025/2/19 17:26（2/19 18:35 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者余曉涵台北19日電）228連假訂房率平均不到5成，觀光署表示，研判是緊接在農曆春節之後，加上國旅訂房的日數越來越短，相信訂房率還會再往上走。

交通部觀光署統計，截至14日，今年228連假前2日訂房率為47.15%，超過5成的縣市只有13個。

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對此，交通部觀光署副署長林信任今天在台日簽署生態旅遊合作備忘錄的記者會中表示，主要是因為228連假緊接在農曆春節之後，離農曆春節的收假沒有太遠。

林信任指出，228連假不是旅遊的旺季，加上民眾國旅的訂房時間越來越短，因此相信未來訂房率還會再往上走。（編輯：李亨山）1140219

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#觀光署
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