5大原因 五十肩好不了【書摘】

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（中央社網站）五十肩、夾擠症候群、肌筋膜症候群、肌腱炎、肌肉拉傷、退化性關節炎……你的肩膀痛，到底是哪一種？明明做了很多伸展、活動筋骨，為什麼五十肩好不了？咦，你確定困擾你的肩痛真的是五十肩嗎？

曾任北醫、壢新醫院復健科主治醫師的許嘉麟出版《自己的肩痛自己救：圖解五十肩保健與治療》，以專業的復健知識與多年臨床經驗，全面解析肩痛成因，幫助讀者正確認識肩膀構造，從診斷肩痛原因開始，提供明確的治療建議與居家復健方法。中央社取得授權與您分享部分內容。

為什麼五十肩好不了

來門診詢問肩關節囊擴張術的肩友，無一不想快點改善擾人的肩部問題。通常他們都是這樣說的：「我已經做過這個、那個，但這五十肩都不會好啊！」

肩友常常很困惑，自認很努力了，肩膀問題仍如影隨形。下面是門診常見的「五十肩好不了」原因：

「可是，你不是五十肩」

很多肩友覺得自己的五十肩都好不了，明明有聽鄰居的建議拉單槓，在家也努力動啊動，地有掃、碗有洗、窗子也擦了，卻愈動愈痛，怎樣都好不了。

不是所有肩痛都叫五十肩，100個人只有2到5個是真的五十肩。五十肩在醫學教科書上的定義非常明確：「沾黏性肩關節囊炎」，指的是「肩關節囊」「沾黏」「發炎」。肩友若以「肩痛」為關鍵字查詢Google，不乏許多年輕名人在媒體上喊著：「我有五十肩，怎麼都好不了？」但是那些極可能都不是五十肩。

人體構造可以簡單分成肌肉、骨頭、神經、血管、關節囊、肌腱和筋膜，而肩部周邊的構造如頸、頭、背、心、肺等，每一個部分的損傷都會造成肩部痠痛的問題，也會影響活動角度，但每種症狀的細微差異表現所產生的不同組合，會指向不一樣的疾病。

常見的症狀表現差異如：

●五十肩的「角度受限」是卡住感，旋轉肌袖是特定幾個角度會痛到舉不高，但可以被抬起。

●五十肩的「疼痛」是痠、痛、無力感，心絞痛的痛是會冒冷汗、尖銳的痛。

●五十肩的「緩解」是適度活動，由於灶因是關節囊黏住，所以不動會更痛，但是肌肉、肌腱的痛則是不動會覺得比較好，愈動會愈痛。

治療上：

●五十肩要動，肌肉和肌腱問題要休息。

●五十肩要治療關節囊沾黏才會好，若無法解決關節囊沾黏的問題，只是治標不治本。

這些細微的差異連非專攻肩關節的其他專科醫師都很難分辨清楚，難怪肩友們常常「錯把馮京當馬涼」，怎麼治都治不好了。大家可以透過前面教的簡單測試，看看自己可能是哪種原因，對症下藥！

「好痛！我忍！」

忍痛對五十肩治療是沒有幫助的。

疼痛是一種警訊，用意在提醒身體「要休息了」、「有狀況喔！」和汽車警報器的功能很像。試想看看，如果今天警報器壞了，不知道怎的一直叫不停，您會這樣就直接開上路引起路人側目，還是先去保養廠把警報器關起來？

疼痛也一樣，現在已經有非常多種藥物可以幫助我們，若是害怕藥物造成的副作用，那更應該在藥物的協助下，盡快治好五十肩。

也就是說，雖然先關掉了警報器，當天趕上班，車子沒辦法立刻修好，但之後還是要好好找出原因，看是更換零件還是重新校正系統，才是治本的做法。

忍痛會造成非常多問題，門診不乏忍痛忍到憂鬱症的患者。疼痛會讓自己看不到生命的美好，連帶讓身邊的家人心情低落，以及因為怕拉到肩膀而姿勢不良，加速整組「壞了了」的可能性。

疼痛真的不需要忍，在藥物作用緩解症狀期間，盡快治好疾病，才是正確的王道！

「好痛！根本不敢動！」

許多肩友不肯吃止痛藥，但又怕痛，痛又不敢動的結果就是讓輕微的五十肩變成嚴重的五十肩。

五十肩是「包住關節的一層膜」（為了增加活動度）黏住的問題，所以只要讓它們不要這麼黏、不要這麼緊，就可以有效改善五十肩的症狀。

如果您的症狀很輕微，可以在家做全角度的運動來拉開。這時請務必注意錯誤的居家復健觀念，像是只熱敷、沒有拉到關節角度、拉1天休10天等。如果時間允許，也可以到復健科由物理治療師協助進行，但每星期至少要去3次，連續1個月，再看看有沒有改善。很可能您執行上沒有達到關節角度，卡關很久自己也不曉得，還以為已經好了，卻連背後抓癢都很勉強。

「我有甩手啊！」

正常情況下，不管是甩手或拉單槓都是個人的運動選擇，但在發炎情況下，請不要甩手或拉單槓，過度使用手部的活動也應該避免，因為發炎中過度拉扯會造成關節囊出血、肌肉拉傷、讓肌腱破洞更嚴重。

肩友們常常分不清楚「復健」與「活動」的差別，以為自己有在掃地或是肩膀有在動就是治療。事實上，復健是要讓身體回到正常狀態，所以在復健過程中，正常生理角度都必須重新練習與刻意去做，而且是緩慢、漸進式執行。五十肩復健的重點在於拉開關節囊，所以要做到可以拉開關節囊的角度，才算是醫療上的復健。

換言之，醫療上的活動與平常工作、打掃的活動範圍不同，更不用說隨意甩手或拉單槓這種過度激烈的動作，可能會造成更嚴重的傷害。就像你得了腸胃型感冒，正在上吐下瀉，卻被逼著去吃到飽餐廳大吃大喝補充營養一樣，時機點錯了，不但沒有幫助，反而還會加重病情。

有時候聽到沒有肩痛的家屬對肩友說：「這哪需要治療？你就自己多掃地當作運動啊！」都覺得十分心疼，因為這樣的話不但對病情毫無幫助，也否定了肩友正在為疼痛努力的事實。

「就給它痛一輩子好了！」

慢性疼痛最怕的就是痛到意志消沉。沒有受過五十肩之苦的人，往往無法理解那種「白天痛又痠、晚上痛到醒」的日夜折磨。

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剛開始時，肩友會很認真聽鄰居報撇步或自己上網找資料，自己在家做運動，但是一不小心做太多或做得不對，造成肩膀更痛，只好去看醫生，看了醫生卻被念說自己亂搞拉傷了，回到家還被家人質疑：「有這麼痛嗎？」

這種動也不對、不動也不對，再加上日夜痛、不能睡的多重壓力，肩友常會產生「隨便啦！」的消極念頭，接著更自暴自棄，錯過治療黃金期，疾病就變得更棘手、更難處理，治療需要花費更多時間與金錢。（書摘由時報出版提供）1140219