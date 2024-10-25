健檢沒紅字不代表沒事 留意6大警訊避免慢性病纏身【書摘】

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（中央社網站）你可能活得比想像中更久，但對大多數人來說，如何健康到老，才是最大挑戰。慢性病不是中年才出現，而是早在更年輕的時候就開始了。儘管你的體檢報告顯示正常，自認吃得很養生，你仍可能不健康，因為達到標準值，並不等於最佳狀態，更無法確保你可以遠離疾病。積極推動預防醫學的美國醫師建議留意6大警訊，避免慢性病纏身，還能防衰老。

美國史丹佛醫學院畢業，在約翰霍普金斯醫院、美國國衛院國家癌症研究所接受外科、外科腫瘤學訓練的醫師阿提亞（Peter Attia），曾是拳擊手、馬拉松游泳健將，自認心臟很強的他，36歲那年得知自己有胰島素阻抗，而且有早逝於心臟病的風險。這個發現促使他開始探索長壽之道，研究如何預防、延緩，甚至逆轉導致大多數人死亡的4大慢性衰老疾病：心臟病、癌症、神經退化性疾病、第二型糖尿病與相關代謝功能障礙。

阿提亞曾是拳擊手、馬拉松游泳健將，現為作家、醫師。（圖取自facebook.com/peterattiamd）

阿提亞認為現代醫學在防治慢性衰老疾病方面，往往干預時機太晚，且常以損害健康或生活品質為代價來延長壽命，他運用最新科學為基礎的醫學與營養知識寫成一套兩冊的著作《超預期壽命》有個很長的副標題：「如何有效預防、延緩、逆轉慢性病及衰老，長壽的科學與藝術，重塑你的每一天」，強調希望幫助讀者不僅長壽，而且在身體、認知和情緒上更健康。這套書出版後登上紐約時報、Amazon暢銷總榜第一名，全球銷售逾170萬冊，今年10月發行繁體中文版。中央社取得授權與你分享部分內容。

4大慢性衰老疾病並非互不相關

你有很高的機率，可能死於4大慢性衰老疾病：心臟病、癌症、神經退化性疾病、第二型糖尿病與相關代謝功能障礙。

慢性衰老疾病可能會殺死大多數的人，但現代醫學並沒有真正掌握何時及如何治療這些疾病。醫學2.0（現代醫學）通常將這些疾病視為完全獨立。

我們治療糖尿病，彷彿它和癌症及阿茲海默症無關，儘管糖尿病是這兩種疾病的主要風險因子。

我們試圖一次解決一個疾病，彷彿這些疾病彼此互不相干，事實上，隨著年齡增長，我們遇到的幾乎所有問題的潛在風險因子，無論是我們經歷的疾病，還是伴隨而來的衰弱和失能，都有共同的核心病理機轉。

事實證明，當中有許多相同的風險因子，是相對容易減少、甚至消除。尤其是它們有某些共同的驅動因素，很容易受到某些戰術和行為改變的影響。

醫學最大敗筆，是試圖在錯誤時間內治療所有這些病症，在病灶根深柢固才治療。結果，在我們還有機會戰勝疾病、改善健康，還有可能延長壽命時，卻忽略以下重要警告跡象、錯過醫療介入機會：

1.在每年體檢時拿到的典型膽固醇檢驗結果，以及背後的許多基本假設（例如「好」和「壞」膽固醇），會產生誤導且過於簡化，以致根本沒什麼用處。它並沒有充分告訴我們，你可能死於心臟病的真正風險。在阻止心臟病方面，我們做得遠遠不足。

2.數百萬人罹患鮮為人知且診斷不足的肝臟疾病，那很可能是第二型糖尿病的前兆。然而，處於這種代謝紊亂早期階段的人，驗血結果通常顯示正常。不幸的是，在現今不健康社會中，「正常」並不等於「最理想」。

3.導致第二型糖尿病的代謝紊亂，也會促使心臟病、癌症和阿茲海默症發生。解決代謝方面的問題，可能會降低這些殺手級疾病的風險。

4.幾乎所有的飲食法都很類似：可能對某些人有幫助，但對大多數人沒什麼用。你該著重的是營養生物化學，即你吃下肚的營養組合如何影響你本身的代謝和生理功能，以及如何利用數據和科技，制定最適合你的飲食模式。

5.大多數人都不知道，有一種巨量營養素需要特別留意：不是碳水化合物，也不是脂肪，而是隨著年齡增長變得至關重要的蛋白質。

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6.運動是目前為止最有效的長壽「藥物」。在延長壽命、維持認知及身體功能方面，沒有其他醫療措施能比得上運動。但大多數人做的還遠遠不夠，或用錯誤方式運動，導致弊大於利。

我們應該找出這些慢性疾病的共通性，而不是視為各自不同的疾病。例如為了改善代謝健康和預防第二型糖尿病而採取的措施，幾乎肯定會同時降低心血管疾病、癌症和阿茲海默症風險。（書摘由天下雜誌授權，經中央社節錄；編輯：李念庭）1131025