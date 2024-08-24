本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白宮國安顧問27日訪中國 美大選前管控雙邊緊張
首頁 / 生活

常用3C小心成駝背族 醫：留心姿勢、每半小時休息

2024/8/24 11:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北24日電）不少家長會在暑假放寬小朋友對3C產品的使用限制，卻可能造就駝背一族。醫師提醒，要每半小時休息、伸展四肢，並隨時留意坐姿、避免聳肩，務必戒除翹腳習慣，遠離腰痠背痛。

腰痠背痛並非老年人的專利，現在不少年輕人因姿勢不良造成駝背、脊椎側彎，臨床上甚至有7、8歲的學童發生駝背，主因多數都是長時間使用手機、平板，也就是俗稱的「低頭族」，長期下來，不僅容易腰痠背痛，也會造成不少脊椎問題。

振興醫院復健科主治醫師黃永錚透過新聞稿表示，低頭族長時間滑手機、平板電腦，引發症狀包含肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時會手部發麻。

如何避免，黃永錚說，首先要控制使用時間，每約半小時，就要休息並伸展四肢；也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，以避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。此外，使用電子產品時常低頭、脖頸過度前伸，頸部姿勢不正確，會引起代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎，進而造成駝背。

平時就要留意姿勢是否正確，黃永錚指出，坐姿時，大腿與雙膝要呈現90度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，避免聳肩；另外，翹腳容易造成骨盆歪斜，但骨盆歪斜或是前傾，都會影響脊椎，嚴重甚至可能造成椎間盤突出，務必戒除翹腳習慣，並可在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆。

近年不少人為了減輕肌肉疼痛而嘗試使用「筋膜槍」，黃永錚指出，其顧名思義就是針對肌肉筋膜，以高速振動方式捶打，達到放鬆效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃永錚說明，筋膜是種遍布全身的結締組織，具連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等組織的功能，健康筋膜靈活、柔韌、可滑動，可在肌肉活動時減少彼此摩擦、擠壓。但若長時間缺乏運動，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，造成「沾黏」。

使用筋膜槍時，務必注意使用原則。黃永錚說，其是針對肌肉使用，不可使用於骨頭、肌腱韌帶及血管，並要特別避開頸椎、頸動脈。建議民眾在使用筋膜槍前，先諮詢專科醫師，針對個人症狀評估是否適合使用，以免造成二度傷害。（編輯：陳政偉）1130824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：