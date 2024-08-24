常用3C小心成駝背族 醫：留心姿勢、每半小時休息

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（中央社記者曾以寧台北24日電）不少家長會在暑假放寬小朋友對3C產品的使用限制，卻可能造就駝背一族。醫師提醒，要每半小時休息、伸展四肢，並隨時留意坐姿、避免聳肩，務必戒除翹腳習慣，遠離腰痠背痛。

腰痠背痛並非老年人的專利，現在不少年輕人因姿勢不良造成駝背、脊椎側彎，臨床上甚至有7、8歲的學童發生駝背，主因多數都是長時間使用手機、平板，也就是俗稱的「低頭族」，長期下來，不僅容易腰痠背痛，也會造成不少脊椎問題。

振興醫院復健科主治醫師黃永錚透過新聞稿表示，低頭族長時間滑手機、平板電腦，引發症狀包含肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時會手部發麻。

如何避免，黃永錚說，首先要控制使用時間，每約半小時，就要休息並伸展四肢；也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，以避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。此外，使用電子產品時常低頭、脖頸過度前伸，頸部姿勢不正確，會引起代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎，進而造成駝背。

平時就要留意姿勢是否正確，黃永錚指出，坐姿時，大腿與雙膝要呈現90度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，避免聳肩；另外，翹腳容易造成骨盆歪斜，但骨盆歪斜或是前傾，都會影響脊椎，嚴重甚至可能造成椎間盤突出，務必戒除翹腳習慣，並可在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆。

近年不少人為了減輕肌肉疼痛而嘗試使用「筋膜槍」，黃永錚指出，其顧名思義就是針對肌肉筋膜，以高速振動方式捶打，達到放鬆效果。

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黃永錚說明，筋膜是種遍布全身的結締組織，具連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等組織的功能，健康筋膜靈活、柔韌、可滑動，可在肌肉活動時減少彼此摩擦、擠壓。但若長時間缺乏運動，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，造成「沾黏」。

使用筋膜槍時，務必注意使用原則。黃永錚說，其是針對肌肉使用，不可使用於骨頭、肌腱韌帶及血管，並要特別避開頸椎、頸動脈。建議民眾在使用筋膜槍前，先諮詢專科醫師，針對個人症狀評估是否適合使用，以免造成二度傷害。（編輯：陳政偉）1130824