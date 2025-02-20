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因花況交管延長惹民怨 武陵農場：維護賞花品質

2025/2/20 12:54（2/20 13:06 更新）
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武陵農場櫻花花況預計2月底到3月初進入最美的滿開期，相關單位討論後，決議將管制期延長至3月2日，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月20日
武陵農場櫻花花況預計2月底到3月初進入最美的滿開期，相關單位討論後，決議將管制期延長至3月2日，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）武陵農場櫻花季管制延長至3月2日，民眾不滿管制時間更改，武陵農場臉書小編說，櫻花在2月底至3月初滿開，若小客車大量湧入恐釀交通問題，為維持賞花品質，決議延長管制時間。

台中市和平區的武陵農場櫻花季2月8日開跑，管制期本預計到23日，武陵農場因應今年櫻花花況，19日宣布櫻花季的交通管制延長至3月2日。訊息一出引發不少民眾不滿，紛紛到武陵農場臉書（Facebook）留言。

有民眾認為，「公告到底有沒有公信力，管制時間為什麼可以說改就改，住在周圍的民宿是不是也要開放通行證」；另有民眾說，「去福壽山農場好了，管制朝夕令改提前規劃也沒用」。不過，也有民眾認為，「幸好延長管制，不然一路塞到農場應該要從白天到天黑了」。對此，武陵農場臉書小編感到委屈。

武陵農場表示，櫻花季管制延長不是農場說了算，而是和公路局、國光客運等相關單位討論後決定，因為今年櫻花花況真的很好，預計2月底到3月初會進入最美的滿開期，如果賞櫻專車停駛後，大量小客車湧入，台7、台7甲、台8沿線恐會塞爆，不僅影響賞花品質，也可能造成交通安全問題。

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武陵農場指出，因應櫻花季交通管制延長，同步取消2月28日至3月2日的高乘載管制，並與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

福壽山農場也指出，因為寒流來襲，影響花況，今年櫻花大遲到，園區內櫻花綻放未達預期，為提供最佳賞花體驗，本預計在2月22日舉辦的「櫻為幸福 品茗茶會」，延期至3月8日舉辦。（編輯：李淑華）1140220

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