鼓勵研究落地 國科會計畫審查不再重論文量化指標

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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）國科會主委吳誠文今天表示，學術不該變成代工廠，國科會未來計畫審查將不以論文量化指標為重，納入專利、產學合作績效、社會貢獻與影響力等項目，鼓勵研究落地實踐。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學舉行，上午由行政院政務委員暨國家科學委員會主任委員吳誠文報告「科研扎根X成果落地－共創社會價值」。

吳誠文提到，人才培育不是只有科學研究，還有技術開發，如何讓科研落地，協助社會和產業，都仰賴大學教育；國科會鼓勵科研自由探索，少數研究型大學的目標是追求學術卓越，因此同儕評比是最重要的，也就是全世界同行給予的評價，追求學術卓越也是讓台灣被全世界看到。

台灣產業發展以代工為主，吳誠文坦言，可惜很多創新研究都不在台灣，就像台灣學術界有很多優秀人才在專精領域參與國際計畫，但整個系統都是別人設計的。國科會期許台灣的研究型大學不要只跟著別人走、跟別人的規則做研究，要設法吸引更多人才加入，領導全球的團隊。

吳誠文指出，台灣經濟實力已是世界20多名，但幾十年努力下來，台灣自己卻連一個諾貝爾獎得主都沒有，實在丟臉，大學端也應該思考到底出了什麼問題，是否被學校的繁瑣法規等束縛或限制。

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「研究目的不應該是發表論文，而是要造福人類」，吳誠文認為，用論文來算升等，在研究型大學是很糟糕的，學術不應該用數字管理法，不應該把學術當成代工廠，應該要設法將研究成果轉化為產業實際應用，不能閉門造車。

吳誠文也宣布，國科會未來計畫審查將不以論文量化指標為重，納入專利、產學合作績效、社會貢獻與影響力等項目，今年開始的預算編列將增加私校計畫額度和科大計畫資源，鼓勵研究落地實踐；也希望未來台灣能發展自主的創新應用研究，除了讓台灣社會能受益，相信對人類貢獻更大，也更有機會拿諾貝爾獎。（編輯：張雅淨）1140220