陳世凱肯定鐵道國產化成果 盼早日應用軌道建設

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部長陳世凱今天出席「鐵道產業發展補助計畫成果展示會」，肯定鐵道局結合學校研究團隊研發的轉轍器、集電弓等鐵道系統成果，盼持續推動，早日應用於國內軌道建設。

「鐵道產業發展補助計畫成果展示會」由鐵道局與鐵道技術研究及驗證中心於鐵研中心燕巢廠區共同舉辦。

鐵道局發布新聞稿，陳世凱對於鐵道局結合北科大、高科大等研發團隊現場展示的轉轍器、集電弓、車門原型機及其他國產化研發成果表示高度肯定，期許各項研發成果早日應用於國內軌道建設計畫或系統維運。

陳世凱訪視鐵研中心、高鐵燕巢總機廠及高科大鐵道技術中心的研發實驗室及各式大型儀器設備，期許鐵道局持續推動鐵道機電系統國產化政策行動方案，結合鐵研中心、學研機構及高鐵、台鐵、各捷運公司檢測驗證及研究發展能量，促進台灣鐵道系統技術升級，帶動產業經濟發展。

鐵道局自110年起推動鐵道產業發展補助計畫，結合工研院、台北科大、高雄科大、屏東科大、中冠資訊、神通資科等10餘家學研機構及企業，逐步建立車門、集電弓、轉向架、轉轍器、計軸器及輕軌號誌等6大關鍵次系統的自主技術，今天展示原型機開發成果，未來可望應用在國內鐵道建設，為產業發展帶來新契機。

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陳世凱實地訪視鐵研中心轉向架、車門、集電弓及鹽霧腐蝕、防水防護等環境或系統檢測設備，隨後前往台灣高鐵燕巢總機廠及高科大鐵道技術中心，了解高鐵列車大修保養、轉向架測試設備、自動化噴漆廠等，以及高科大成功開發的異物及土石流入侵告警、計軸器雜訊干擾隔離等多項鐵道系統裝置。

陳世凱表示，鐵道國產化不僅能降低設備維運成本，減少對國外技術的依賴，更能帶動台灣業者成為全球鐵道產業供應鏈的一環，期許未來應深化產官學研合作，加強技術驗證與標準化，並導入智慧監測、自動化維修及AI數據應用，使鐵道技術與國際接軌。（編輯：管中維）1140220