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劉展岳在法國教台語 獲本土語言傑出貢獻獎

2025/2/21 16:40
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（中央社記者陳至中台北21日電）任教於法國國立東方語言與文化學院的劉展岳，長期在海外教授台語，用「黃昏的故鄉」、「島嶼天光」等歌曲帶外國學子認識台灣的文化和歷史，獲「推展本土語言傑出貢獻獎」。

今天是聯合國教科文組織訂定的「世界母語日」，教育部舉辦頒獎典禮，共有1名終身奉獻獎，8名個人獎和2名團體獎。

出生於屏東萬丹的劉展岳，從小與父母用台語交流，後來到法國就讀碩、博士班，開始教授台語選修課，2019年在國立東方語言與文化學院任教，主動爭取教台語，一肩扛起在海外推展台灣本土語言文化的責任，並透過線上課程，讓義大利、西班牙等歐洲各國對台語有興趣的學子都能學習。

劉展岳表示，來學台語的學生大都有一定的華語基礎，不過法語是沒有聲調的語言，華語有4個聲調，台語卻有8個聲調，因此外國人學起來還是有些辛苦。他教學時重視融合生活，誘發學生對台灣文化的興趣。

劉展岳曾用歌曲「島嶼天光」教台灣的政治和社會；用「黃昏的故鄉」、「孤女的願望」帶入台灣的經濟發展、兩岸關係等。他也會邀請客語、台灣南島語（原住民族語）的教師一同教學，期許讓更多台灣語言走入外國人的心中。

中央大學客家語文暨社會科學系榮譽教授羅肇錦獲得「終身奉獻獎」，自民國77年的「還我母語」運動至今，他帶領國內客語研究和推廣，持續投入語言復振，並將此視為一生的使命，要為後代留下更多的語文資產。

羅肇錦受訪時回憶，戒嚴時期一切研究都「只能中國不准台灣」，他的碩士論文也只能把苗栗客語研究，改成江西瑞金話研究。

如今本土語文列入中小學必修，對客語傳承非常重要，但羅肇錦仍希望學校能更公平公正地開出客語教師職缺，並讓所有想學客語的學生都能獲得足夠的學習資源。

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教育部長鄭英耀致詞時，以台語感謝得主們長期的付出和貢獻，直說母語傳承「有你們真好」。

這個獎項自97年起頒發，至今已累計6名終身奉獻獎、185名個人獎，以及48組團體獎。（編輯：管中維）1140221

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