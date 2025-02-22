清晨苗栗低溫8.8度 吳德榮：冷氣團23日再增強

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（中央社記者余曉涵台北22日電）根據氣象署觀測，今天清晨台灣本島最低溫出現在苗栗、僅攝氏8.8度。氣象專家吳德榮說，冷空氣已達冷氣團標準，預計23日將再增強，會一直持續到25日清晨。

根據中央氣象署觀測，今天清晨最低溫出現在馬祖，為攝氏8.3度，台灣本島平地最低溫出現在苗栗8.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，昨天晚上台北測站測得14.4度，冷空氣已達到大陸冷氣團標準。

吳德榮指出，今天大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；冷空氣持平，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。明天清晨雨區擴大至苗栗以北，雨勢略增大。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天冷空氣再增強、持續至25日清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，要注意保暖，北部、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

吳德榮表示，23日入夜至25日清晨、本島平地的最低氣溫將下探7度，「能否觸及『強烈大陸冷氣團』的上限？很接近，但還不一定，須密切觀察。」

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吳德榮說，最新各國模式模擬皆顯示，25日白天起至3月3日台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣，尤其2月底至3月3日更有大幅回暖的趨勢。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，26日有中層水氣通過，雲量稍增，影響輕微，28日雖有鋒面尾端掠過北部海面，對台灣並無影響。（編輯：陳政偉）1140222