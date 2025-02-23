新航台灣總經理心中米其林 炸蚵嗲配潤餅冰淇淋

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）新加坡航空台灣分公司總經理關山派駐台灣1年多，談到台灣美食讚不絕口，大推的卻不是米其林，而是炸蚵嗲配潤餅冰淇淋，他認為夜市在地美食才能帶給旅客最滿足的體驗。

關山於2023年6月出任新航台灣分公司總經理，日前他與媒體餐敘時，談到台灣美食，毫不考慮就說蚵嗲太讓他驚豔，相較於蚵仔煎的黏糊感，他個人最愛的台灣小吃是炸蚵嗲。

關山說，他記得是在新竹夜市第1次吃到炸蚵嗲，入口的感覺就是怎麼有這麼棒的人間美味，而吃完油膩的炸物後，最棒的就是來份潤餅冰淇淋，潤餅中的花生粉和香菜簡直是絕配。

關山說，雖然台灣不乏米其林推薦的高級餐廳，但他認為夜市裡的在地美食才能帶給旅客最道地、最滿足的體驗。

派駐台灣前，關山曾外派到英國、日本、南非和菲律賓，他說，台灣絕對是讓人住得舒心、工作得愉快的地方。

關山說，台灣不只是美食天堂，治安又好，醫療保健系統更是一流，他的兒子去年底在台灣誕生，太太經歷產檢到生產，讓他真實感受到台灣的高水準醫療服務。

關山提到，台灣以多元文化和宗教包容著稱，讓人感動，他來台灣1年多，感受到台灣人待人親切、思想開放，對外來者也相當友善。而從員工的表現，也看到台灣人工作勤奮、創意無限，讓他佩服。

不過，關山也看到台灣不便之處，他說，儘管台灣的基礎設施不斷改善，城市的交通壅塞和停車難題仍時有挑戰。

關山也發現，雖然不少台灣人懂一些英語，但中文仍是主要語言，他認為這對不諳中文的外國人來說，日常生活會有些困難。

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台灣努力發展觀光，從關山觀點，他認為台灣是個極具魅力的旅遊勝地，不僅以美食和購物聞名，還擁有眾多自然和文化瑰寶，關鍵在旅客友善服務應持續改善，例如在機場、酒店和熱門景點增加多語言服務，同時提升旅遊業從業人員的英語水平。

關山認為，應鼓勵旅客探索台灣2線城市、鄉村地區和自然公園，豐富旅遊體驗並緩解熱門景點的擁擠問題；對外宣傳時，更應突出台灣多樣化的地貌，如壯麗的海岸線和山脈，但優先要做的是改善交通便利性。（編輯：張雅淨）1140223