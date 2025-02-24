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區塊鏈大師赴台科大演講 分享創新技術未來趨勢

2025/2/24 09:57（2/24 10:06 更新）
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區塊鏈領域的靈魂人物蓋文．伍德（Gavin Wood）（左）日前到台灣科技大學分享JAM創新技術和區塊鏈未來發展趨勢，吸引逾百名學生及校外人士到場聆聽。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月24日
區塊鏈領域的靈魂人物蓋文．伍德（Gavin Wood）（左）日前到台灣科技大學分享JAM創新技術和區塊鏈未來發展趨勢，吸引逾百名學生及校外人士到場聆聽。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）台科大今天表示，區塊鏈領域的靈魂人物蓋文．伍德（Gavin Wood）近期巡迴全球演講，並到台科大分享JAM創新技術和區塊鏈未來發展趨勢，這也是他訪台唯一公開行程。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，區塊鏈領域的靈魂人物、同時也是以太坊（Ethereum）及波卡鏈（Polkadot）共同創辦人的蓋文．伍德於19日蒞臨台科大，分享他開發的JAM技術，並探討區塊鏈的最新技術與未來趨勢。

台科大提到，此次演講是蓋文．伍德訪台唯一公開行程，主要源於台科大區塊鏈研究社學生鍾玄祐在Jam Implementer's Prize群組與蓋文．伍德取得聯繫，詢問將台灣納入巡迴演講行程的意願，蓋文．伍德團隊對台科大區塊鏈研究社在技術領域與區塊鏈教育高度肯定，進而展開合作討論，經多次會議確認後敲定這場巡迴講座。

蓋文．伍德在演講中說明JAM技術的設計理念、特色及未來發展。他指出，在區塊鏈技術的發展歷程中，比特幣（Bitcoin）引入去中心化的分散式帳本，使點對點交易成為可能，而以太坊創建智慧合約，讓區塊鏈平台能夠支持去中心化應用（DApp），波卡鏈則進一步強調不同區塊鏈之間的跨鏈交易安全性與互操作性。

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隨著波卡鏈2.0的發展，JAM技術作為其核心組件之一，提出創新的計算架構。蓋文．伍德解釋，JAM的概念是透過區塊鏈技術，將分散的計算資源整合，形成大規模的虛擬計算機，使去中心化應用能以更高效、更靈活的方式運行，也更容易被使用、開發和擴展。

共同辦理講座的台科大區塊鏈研究社與資訊管理系也期望，透過本次活動，進一步促進台灣區塊鏈技術的國際接軌，深化產學合作，並推動產業創新，為未來發展開創更多可能性。（編輯：陳政偉）1140224

#台科大
#區塊鏈
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