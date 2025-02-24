青年壯遊台灣計畫開跑 優勝團隊最高獲18萬元獎金

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（中央社記者許秩維台北24日電）為鼓勵青年以多元方式體驗壯遊，教育部青年署推動「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」，即日起受理青年組隊報名，優勝團隊最高可獲得新台幣18萬元獎金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」旨在鼓勵青年與台灣各地人文社會深度互動，認識台灣不同面向及在地特色，並從壯遊過程中探索自我價值，培養多元能力。

凡15至35歲青年，至少2人（含）以上組成團隊，可於即日起至3月14日報名尋找感動地圖實踐計畫，報名分為「扎根種子組」（高中職學生）和「圓夢青年組」（18至35歲青年），須以議題探研、達人見習、環島探索等多元方式，研提融合創新的壯遊台灣企劃。

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青年署提到，經審核通過後，入選團隊將於6月至8月展開壯遊計畫，並有機會參加年底的成果徵選活動，優勝團隊最高可獲得18萬元獎金（含實踐獎金8萬元、年度成果徵選獎金5萬元及影片特別獎項5萬元）。

為協助青年團隊瞭解尋找感動地圖實踐計畫，青年署也特別準備「懶人包動畫」，用生動有趣的方式，指引快速掌握活動細節；另外，青年署也將於5月舉辦共識營，規劃相關課程培訓及行政事項說明，以協助青年順利執行企劃。（編輯：張雅淨）1140224