川菜館芥蘭農藥殘留不合格 上游業者罰3萬元

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）食藥署今天公布媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果，多家餐廳農藥殘留量不合格，其中包含基隆市知名川菜館，抽驗芥蘭菜有不得檢出的農藥，上游業者裁罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局，於民國113年9月1日至113年12月31日執行「113年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，共計查核206家餐飲業者，稽查項目有食品業者登錄、食品標示等，同時抽驗成品、食用冰塊、調味醬等，共計429件進行檢驗。

食藥署指出，這次檢驗結果發現3件生鮮蔬果違規，皆為檢出農藥殘留不符合規定，包含基隆市小峨嵋川菜館、新竹市鬥牛士二鍋、雲林縣桃花源餐廳，根據食藥署說明資料，小峨嵋川菜館是被抽驗「芥蘭」不符規定，檢出不得驗到的殘留農藥賽安勃0.04 ppm。

食藥署解釋，基隆市小峨嵋川菜館被不合格的抽驗「芥蘭」，上游商「振祥行」無法提供來源，基隆市政府衛生局依食安法第47條規定，裁處「振祥行」3萬元整罰鍰。

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食藥署表示，驗出違規的新竹市鬥牛士二鍋，這次被抽驗不合格的是「青江菜」，檢出殘留農藥克凡派1.42 ppm，與標準1.0ppm不符規定；雲林縣桃花源餐廳抽驗「山蘇」，檢出不可以驗到的殘留農藥草殺淨0.02 ppm。這2件不符規定產品皆已移農政單位處理。

另外，食藥署說明，這次稽查專案發現1家業者豬肉及豬可食部位原料原產地標示不合格，為新北市雞道樂，新北市政府衛生局以違反食安法第25條第2項規定，依同法第47條裁處3萬元罰鍰。 （編輯：李亨山）1140225