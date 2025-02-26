6成大專教職員疑遭霸凌 教育部提供預防指引範本

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（中央社記者許秩維台北26日電）高教工會調查顯示，6成6大專教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，僅2成3受害者通報或申訴。教育部回應，已提供範本供大專訂定不法侵害預防計畫，並配合勞動部指引滾動修正。

民主進步黨籍立法委員范雲與台灣高等教育產業工會今天舉行記者會，公布全台大專職場霸凌問卷調查結果，並呼籲盡速完善大學校園職場霸凌相關規範與處理機制，給教職員安心的勞動環境。

高教工會於今年1月底至2月中旬針對全台教職員人數最多的30所大學進行調查，有577名大專教職員填答。調查顯示，66.4%教職員曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，85%加害者是主管，僅23%受害者提出通報或申訴。

教育部透過文字回應，目前職場霸凌事件預防及處理的法律依據為職業安全衛生法，教育部依據職安法規定，並參照勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引（第3版）」的內容，已完成「大專校院執行職務遭受不法侵害預防計畫」範本，提供大專參考，各校應訂定預防計畫，以預防發生不法侵害案件。

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教育部提到，勞動部職安署甫於2月21日發布「執行職務遭受不法侵害預防指引（第4版）」，新增「職場霸凌」定義及樣態說明，並提供相關案件的調查小組成員組成、調查期限等建議。

配合勞動部職安署新增「職場霸凌」定義及樣態說明，教育部指出，正依此指引檢討與修正教育部的範本，之後將收集相關部會、專家學者與學校代表的意見，以完備相關內容，並儘速完妥教育部範本的修正，公告各大學參辦。（編輯：管中維）1140226