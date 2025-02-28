新加坡春季旅展 台灣館推農村休閒永續旅遊超吸睛

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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡春季旅展NATAS今天登場，台灣館吸引絡繹不絕的民眾詢問。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠表示，此次邀請台灣休閒農業發展協會及多家業者參展，推廣食農旅遊，希望讓新加坡旅客深度了解台灣農村故事。

新加坡春季最大的新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展28日至2日在新加坡博覽中心（Singapore EXPO）舉辦，觀光署駐新加坡辦事處再度進場、打造台灣館，以農業休閒特色主題，強調深度台灣體驗及永續旅遊概念。

駐新加坡代表童振源、觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠、長榮航空新加坡分公司總主任劉玫吟、星宇航空新加坡分公司總經理徐珮珺、中華航空新加坡分公司總經理曾文慧等人出席。

為吸引國際旅客前進台灣，台灣館協力旅遊業者介紹赴台旅遊特色，爭取新加坡旅客赴台商機。在現場展覽的單位包含台灣休閒農業發展協會、卓也小屋、花露農場、自然圈農場、台一生態休閒農場、薰衣草森林，分別打造體驗活動，包含DIY防蚊液、彩繪玻璃杯、帆布袋絹印、精油浴鹽、葉拓水杯袋、手磨香草鹽等。

童振源告訴中央社，新加坡赴台灣旅遊人數相當多，對當地人來說，台灣一直是他們最喜愛的旅遊據點；希望未來進一步推廣台灣的食農教育、農村文化等休閒旅遊型態，讓新加坡人感受到台灣文化的魅力。

施志忠表示，此次邀請多家業者參與展覽，推廣食農教育與食農旅遊，透過這樣的方式讓新加坡旅客深度了解台灣的農村溫度與故事。

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施志忠指出，新加坡雖然是個成熟市場，但觀光署持續深耕、希望讓更多家庭旅客感受到「來台灣，不只是每年去、每季去、每次去都有不一樣的體驗」。

此外，台南觀旅局長林國華、台南農業局長李芳林、台南市旅行公會理事長蔡承鴻、台南市旅館公會理事長吳俊泰、台南市民宿發展協會理事長周榮棠等人也率團參展、並與新加坡各界人士交流。（編輯：周永捷）1140228

新加坡春季旅展28日登場，台灣館吸引絡繹不絕的民眾詢問。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠表示，此次邀請台灣休閒農業發展協會及多家業者參展，推廣食農旅遊。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月28日

新加坡春季旅展28日登場，台灣館吸引絡繹不絕的民眾詢問。圖為台灣「喔熊」現身會場，吸引民眾拍照。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月28日