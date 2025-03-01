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3日前高溫達30度 4日起冷空氣報到北部探14度

2025/3/1 17:35（3/1 17:56 更新）
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中央氣象署表示，2月28日起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，南部上看攝氏30度，北部也有29度。台北市1日艷陽高照、天氣暖和，民眾外出穿著短袖、短褲。中央社記者徐肇昌攝　114年3月1日
中央氣象署表示，2月28日起到3月3日前都是溫暖如夏的天氣型態，南部上看攝氏30度，北部也有29度。台北市1日艷陽高照、天氣暖和，民眾外出穿著短袖、短褲。中央社記者徐肇昌攝　114年3月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）中央氣象署指出，一直到3日前仍是溫暖偏熱的天氣型態，高溫可達攝氏30度，4日冷空氣南下，高溫下滑只剩20度到22度，5日到7日北部低溫下探14度或15度。

中央氣象署預報員曾昭誠向中央社記者表示，今天天氣跟明後天類似，都是溫暖偏熱的天氣型態，只有花東跟恆春半島有零星降雨。

曾昭誠表示，3日鋒面接近，會帶來些微水氣，3日晚上到5日清晨，鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，全台都有下雨機率，西半部有短暫雷陣雨，有機會達到大雨等級。5日白天起，華南雲雨區東移，中部以北、宜蘭、花東等有廣泛降雨。

溫度方面，曾昭誠說，冷空氣南下後，4日北部高溫約在20度到22度，南部跟3日比則略降一些，5日到7日清晨北部低溫下探14度到15度，其他地區15度到17度，白天高溫北部也只有17度到19度，南部約20度到23度。

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曾昭誠說，冷空氣預計會一直持續影響到9日，10日之後才會逐漸回暖。

另外，曾昭誠提醒，這幾天容易起霧，今天到4日清晨，中部以北整天都有濃霧或低雲機率，民眾要特別留意。（編輯：龍柏安）1140301

#大陸冷氣團
#宜蘭
#雷陣雨
#鋒面
#花東
#曾昭誠
#中央氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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