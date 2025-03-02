加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

天氣穩定偏暖熱 白天高溫北東可達30度中南部33度

2025/3/2 07:49（3/2 07:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市北投區有民眾外出時將外套拿在手上。（中央社檔案照片）
圖為台北市北投區有民眾外出時將外套拿在手上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）氣象署表示，今天環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及金門有零星雨；氣溫方面，早晚天氣稍涼，白天為溫暖偏熱天氣，高溫較昨天持續上升。

中央氣象署指出，台灣各地及澎湖、金門低溫約攝氏16至20度、馬祖12度；白天高溫較昨天持續上升，北部及東半部最高溫約28到30度、中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，澎湖則為26度、金門23度、馬祖18度。

此外，金馬、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區，易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東南風，西半部位於弱風區，清晨及夜間易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。（編輯：陳仁華）1140302

#東南風
#空氣品質
#金門
#環境部
#中央氣象署
#氣象署
延伸閱讀
228連假湧出遊潮 首日逾28.8萬人次超越春節平均中醫：空品差鼻炎爆發 按摩3穴位有助改善阿里山櫻花季估3月底盛開 交通管制3/8上路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：