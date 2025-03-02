天氣穩定偏暖熱 白天高溫北東可達30度中南部33度

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（中央社台北2日電）氣象署表示，今天環境為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及金門有零星雨；氣溫方面，早晚天氣稍涼，白天為溫暖偏熱天氣，高溫較昨天持續上升。

中央氣象署指出，台灣各地及澎湖、金門低溫約攝氏16至20度、馬祖12度；白天高溫較昨天持續上升，北部及東半部最高溫約28到30度、中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，澎湖則為26度、金門23度、馬祖18度。

此外，金馬、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區，易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島請留意航班資訊，行車用路請注意路況安全。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東南風，西半部位於弱風區，清晨及夜間易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部短時間達橘色提醒等級。（編輯：陳仁華）1140302