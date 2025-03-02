天天有北花航班快閃遊花蓮 縣府偕業者推機+酒優惠

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮縣政府聯合立榮航空及在地觀光旅宿業者，推出「天天有北花航班遊花蓮」方案，最低每人只要新台幣2700元，就可體驗2天1夜從台北直飛花蓮的機+酒快閃小旅行。

花蓮縣政府發布訊息表示，面對傳統鐵路及公路在時間與環境的限制，積極爭取國內外航空公司開通定期航班，縮短花蓮與國內外各大城市間的距離，讓遊客及鄉親往來各地更加方便。

花蓮縣政府觀光處指出，立榮航空「台北-花蓮」航線僅需40分鐘即可抵達，在交通部民航局支持下，從去年12月26日起台北與花蓮天天有航班，大幅縮減交通時間，更可從機上遠眺台灣最美航線，為商務人士及追求探索福爾摩沙實境的旅客提供絕佳選擇。

為進一步提升誘因，縣府攜手立榮航空與永津國際旅行社，聯手打造「機+酒」超值優惠專案，旅客僅須負擔親民價格，即可同時享有立榮航空便捷直飛航班，以及花蓮多家知名飯店精選住宿體驗。

觀光處表示，此次「機+酒」專案合作旅宿皆為花蓮優質品牌，遊客可以用最實惠價格，來一趟快閃花蓮小旅行，入住坐擁太平洋海景日出第一線的花蓮太魯閣煙波大飯店、福容大飯店花蓮館，以及瑞穗天合國際觀光酒店等，多元住宿選擇可滿足不同旅客喜好與需求，專案價格每人自2700元起。

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此外，為提升旅遊體驗豐富度，方案提供多項彈性加值服務，例如前往機場的商務包車接送、其他星級飯店代訂，以及多樣化花蓮特色體驗活動，包含親近自然的野溪溫泉、深入部落的獵人文化體驗，以及獨特的火山泥豆腐製作、原住民石頭火鍋料理等，依照個人喜好，打造獨一無二花蓮旅程。

花蓮縣政府表示，「天天有北花航班遊花蓮」促銷方案，提升花蓮觀光的多元與便捷性，只是開始，接下來會透過空中交通優勢，結合住宿優惠與多元加值服務，期盼吸引更多旅行社及不同觀光客層來到花蓮，帶動地方觀光產業蓬勃發展，讓更多人輕鬆到訪花蓮，體驗自然之美與人文風情。（編輯：陳仁華）1140302