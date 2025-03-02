228收假日國5北向上午已塞車 午後高乘載管制

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是228連假收假日，高速公路局預估國道11處路段易壅塞，多半集中在午後；根據高公局國道路況資訊，國道5號北向上午已塞車，午後將實施高乘載管制。

高公局預估今天國道11路段易塞車，除了國5外，其他路段塞車時間多半集中在午後。

高公局觀測，上午8時起，國5車流量就逐漸增加，上午9時50分，車速30公里。

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高公局指出，今天國道疏導措施包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；國道全線單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，另外，實施開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局研判，國5北向路段塞車情形可能要到晚間10時才紓解，其他午後至晚間易塞車路段，還包括：北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；北向國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；西向國4潭子系統-豐勢、國6舊正-霧峰系統、國10仁武-左營端。（編輯：陳仁華）1140302