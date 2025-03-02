吳德榮：把握2天好天氣 4日轉濕冷持續至9日

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地溫暖穩定，高溫可達攝氏30度以上；4日鋒面及冷空氣南下，氣溫驟降，高低溫差降幅約15度，並有春雷乍響機率；北台灣濕冷天氣預估持續至9日。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧，白天「溫暖如夏」，早晚稍涼，本島各地區最高氣溫升至30度以上，花東偶有零星、少量飄雨機率。今天西半部空氣品質仍不佳。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，4日鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展、首波春雷乍響的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，前日高溫30度以上、當晚低溫15度左右，乍暖還寒，應特別注意氣溫劇烈變化。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，5至9日北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。

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吳德榮指出，各國模式模擬5日至9日這波冷空氣，台北測站約可降至14或15度，為東北季風的機率略高，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，10、11日冷空氣減弱、氣溫回升，但仍有水氣通過，持續為易降雨、起霧型態。（編輯：陳仁華）1140302