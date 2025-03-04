晚鳥訂單近5成 戶外探險與環島旅遊族群明顯

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（中央社記者余曉涵台北4日電）旅遊業者統計，晚鳥訂單已經占旅宿業者整體訂單量的近5成，顯示旅客出遊前1週才訂房已經成為趨勢，尤其戶外探險與環島旅遊族群特別明顯。

交通部觀光署日前公布113年旅宿業營運情形，與112年相比，整體住客人次略衰退，國籍入住旅客人次下降約6.21%，外籍旅客反而成長約18.3%，營收小幅成長。

旅遊業者奧丁丁集團觀察到晚鳥訂房成為旅遊趨勢外，隨著國際旅客回流，港澳客的比例增加，尤其大自然探索體驗更受旅客青睞。

奧丁丁集團日前透過旗下區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」對業者最新發布的2024 台灣旅宿市場關鍵趨勢報告。

奧丁丁集團發布新聞稿表示，現代旅客更加重視彈性與自由，根據其最新報告顯示，出遊前一週內才訂房的「晚鳥訂單」占比已達近5成，一天內才下訂的「超晚鳥訂單」更是破3成，反映說走就走的旅遊模式更加普及。

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奧丁丁集團指出，尤其在戶外探險與環島旅遊族群中特別明顯，例如，韓國旅客經常當日訂房、隔日返國，這種高機動性行程，使即時訂房需求上升。

對於國際旅客方面，奧丁丁集團說，過去一年港澳旅客的訂單占比約2成，貼近大自然探索的體驗行程特別受港澳客青睞，最受歡迎行程包含玉山登山、宜蘭安農溪泛舟以及台東飛行傘體驗。（編輯：李亨山）1140304