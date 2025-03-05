林發權辦創作展 花木蘭門神、基隆彩色屋變身彩瓷

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（中央社記者許秩維台北5日電）年近70歲的清宮琺瑯彩瓷創作家林發權曾有多件作品被總統府典藏。現攻讀華梵碩士在職專班的他近日舉辦創作展，展出花木蘭門神、基隆正濱漁港彩色屋等彩瓷藝術品。

華梵大學今天發布新聞稿指出，於1957年出生於中國澳門的林發權，從小在陶瓷工廠學習清康熙年間發明的釉上彩繪手藝，28歲移居台灣後，在鶯歌開設個人工作室，進行陶瓷加工與創作，在清一色以「釉下彩」為發展主力的鶯歌陶瓷業中獨樹一格，並長期在鶯歌工商擔任師徒制業師，也曾在北科大等校擔任課程講師。

林發權說，釉下彩是先在胚胎上釉藥後再以高溫一次燒製而成，「釉上彩」則是將釉藥彩繪在已經高溫燒好的白瓷上，進行二度低溫燒製，色彩嬌豔動人具強烈藝術性，在台灣幾乎沒有人做，亞洲地區也難找到其他以釉上彩進行「創作」而非「仿古」的藝術家。

林發權將被視為「古董」的清宮琺瑯彩（釉上彩的一種）融入科技元素，重新配製研發釉藥，黃金浮凸上來的雕金技術在全球碩果僅存，他創作出來的雕金作品，也獲得總統府典藏。

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每天早上起床第一件事就是思考創作題材的林發權，近日舉行「清宮琺瑯彩瓷創作展」，創作主題橫跨古今東西，例如高逾1公尺的「花木蘭門神」，用美女取代威武的護法，還有美人魚等以琺瑯彩工法融合西畫風格的創作，以及超逼真立體的基隆正濱漁港彩色屋、澎湖外垵漁港等作品。

已近70歲的林發權分享，自己在疫情期間虔心閉門畫佛畫，感覺心情備受療癒，因此決定進入華梵佛藝系碩士在職專班深造，果然對創作有很大啟發；而教學與創作是他一生的職志，目前已培養出30多名琺瑯彩種子教師，希望未來有人傳承這項歷史悠久的珍貴藝術工藝。（編輯：龍柏安）1140305