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青年政策白皮書邀公民對話 補助弱勢青年交通費

2025/3/6 14:12（3/6 14:51 更新）
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教育部青年署將於3月下旬至5月初於全台舉行4場青年政策白皮書「公民對話」活動，蒐集青年心聲與建言，以研訂青年政策白皮書。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月6日
教育部青年署將於3月下旬至5月初於全台舉行4場青年政策白皮書「公民對話」活動，蒐集青年心聲與建言，以研訂青年政策白皮書。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月6日
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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部青年署將於3月下旬至5月初於全台舉行4場青年政策白皮書「公民對話」活動，蒐集青年心聲與建言，以研訂政策白皮書，經濟弱勢或離島青年還有交通費補助。

教育部今天發布新聞稿指出，為研訂青年政策白皮書，作為國家青年政策的指引方針，教育部青年發展署辦理「2025青年政策白皮書公民對話」活動，期待透過多元背景的分組對話討論，蒐集青年心聲與建言，並與關心政策發展的青年交流，使青年政策白皮書更符合青年的期待。

青年署將分別於3月29日於國立台北教育大學（北區）、4月12日於國立中興大學（中區）、4月26日於國立中山大學（南區）、5月3日於國立台東大學（東區）辦理青年政策白皮書「公民對話」活動， 歡迎15歲至40歲青年踴躍報名。

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青年署也邀請各界青年就近選擇各區場次參與青年政策白皮書「公民對話」，為支持經濟弱勢青年及離島青年的參與，青年署針對低收入戶及中低收入戶青年將提供交通補助，離島青年除了交通費補助外，另補助活動前1日的住宿費。

2025青年政策白皮書「公民對話」活動，各場次報名截止時間分別為北區3月12日、中區3月21日、南區4月7日、東區4月16日，有興趣的青年即日起可上網報名（https://www.accupass.com/event/2501150752211447490609）。（編輯：李亨山）1140306

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