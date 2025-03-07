8日溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖
2025/3/7 17:04（3/7 17:15 更新）
（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部中央氣象署今天表示，明天持續受到冷氣團影響，但溫度略微回升，9日起冷氣團減弱，溫度明顯回升，溫暖的天氣型態會一直持續到14日。
中央氣象署預報員李名翔告訴中央社，最冷時間點就是今天，明天持續受到冷氣團影響，但是溫度略微回升，北部高溫落在攝氏18度到19度，中南部約24度到26度，9日冷氣團減弱，溫度明顯回升。
李名翔說，明天華南水氣減少，降雨以迎風面的桃園以北、東半部有局部短暫雨，9日雨區更少，只有基隆北海岸、大台北地區及東半部，其他地區多雲到晴。
冷空氣減弱後，各地溫暖的天氣型態將持續到14日。李名翔說，10日到14日都是偏溫暖的天氣型態，各地高溫在25度以上，中南部接近30度。
降雨方面，李名翔指出，10日到11日北邊有水氣靠近，桃園以北、東半部及中部以北山區有降雨機率，但不確定性高，12日東半部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。
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李名翔指出，13日、14日可能有鋒面接近或影響，預計16日後可能有冷空氣南下，但還要再觀察。
另外，9日清晨苗栗、台南及馬祖，10日到12日台南以北、馬祖整天都要留意濃霧或低雲。（編輯：管中維）1140307
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