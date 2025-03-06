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花蓮清明返鄉專車 3/12採實名制開放網路訂票

2025/3/6 19:18（3/6 19:31 更新）
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花蓮縣政府規畫清明返鄉專車往返台北、花蓮，預計12日開放網路訂票，每張票價新台幣200元，取票地點為台北車站專車服務台及花蓮縣政府民政處。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年3月6日
花蓮縣政府規畫清明返鄉專車往返台北、花蓮，預計12日開放網路訂票，每張票價新台幣200元，取票地點為台北車站專車服務台及花蓮縣政府民政處。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年3月6日
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣府與台鐵合作，規劃清明返鄉專車，往返台北、花蓮站，4月2日、6日共2列次，將於3月12日中午開放網路訂票，採實名制，每張收費新台幣200元。

花蓮縣府民政處指出，清明返鄉專車為普悠瑪號，每列372個座位數，設籍花蓮縣、身分證U開頭或非縣民但於花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，都可訂票搭乘。

清明返鄉專車4月2日晚間7時32分台北站發車直達花蓮；返工時間是4月6日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，搭乘民眾可持乘車證轉乘花蓮至玉里間區間車。

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花蓮縣府民政處指出，符合資格民眾可於3月12日中午12時起至下午4時，至花蓮縣府清明節返鄉專車訂票網頁訂票，取票地點為台北車站專車服務台及花蓮縣府民政處。

花蓮縣府民政處提醒，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車皆需出示乘車人身分證明文件，專車屬服務性質，每張車票統一收費200元，購票後不退費。（編輯：李淑華）1140306

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