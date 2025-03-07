吳德榮：中部以北7日局部短暫雨 9日暖氣團增強各地晴朗穩定

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（中央社記者余曉涵台北7日電）根據氣象署觀測，今天上午台灣本島最低溫出現在新北石碇，只有攝氏10.3度。氣象專家吳德榮說，明天白天後冷空氣微幅減弱，9日氣溫逐漸回升。

受到大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測，今天上午台灣本島最低溫出現在新北石碇，只有10.3度，其次是新北石門10.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天水氣通過、中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，南部影響較小。

吳德榮指出，受大陸冷氣團影響，中部以北濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，今晚、明天清晨北台灣少部分平地的最低氣溫、仍在11度左右，春寒料峭應注意保暖。

吳德榮指出，明天白天起冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨機率，北台灣仍濕冷、應持續注意保暖。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，9日白天起至12日、暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；9日氣溫漸升，10日至12日、高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，13日鋒面掠過北部近海，大氣趨不穩定，14日暖氣團又增強；15日另一鋒面接近，大氣趨不穩定，16日鋒面通過，冷空氣的南侵，但超過1週的模擬，各國模式對於鋒面的位置及鋒後冷空氣的南侵，在時間、空間上皆有差異，且持續調整，需密切觀察最新資料。（編輯：郭諭儒）1140307