大陸冷氣團影響各地天冷 華南雲雨區東移有雨

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（中央社台北7日電）中央氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署指出，清晨中部以北及宜蘭低溫12到14度，其他地區約15、16度，白天氣溫和昨天類似，北部及宜蘭高溫15、16度，中部及花蓮17到20度，其他地區21至24度；離島氣溫：澎湖14至17度、金門10至14度，馬祖7至10度。

降雨方面，白天開始隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，中部以北、宜花地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

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東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風，其中台中及澎湖局部地區有機會來到11級以上；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為普通等級。（編輯：郭諭儒）1140307