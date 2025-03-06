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7日仍濕冷週末回溫 10日起中南部高溫上看30度

2025/3/6 17:50（3/6 18:04 更新）
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圖為台北市民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署表示，冷氣團影響，今晚至明晨是未來一週最冷的時間點，中部以北平地低溫約攝氏12至14度，明天偏濕冷，8日水氣漸減，9日起氣溫回升，10至12日中南部高溫上看30度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，加上華南雲雨區東移，白天起各地降雨愈來愈明顯，整天偏濕冷。預估今晚至明晨中部以北低溫約12至14度，其他地區15、16度，局部地區可能會再低1、2度；高溫部分，北部約15、16度，中南部約21至24度。

張承傳指出，這波冷氣團預計會持續到8日，但降雨8日起漸緩，白天北部高溫略回升至18度左右，中南部約20至27度；9日冷氣團減弱，白天進一步回溫，北部高溫可回升至22度，中南部26至28度，各地夜晚清晨的低溫也會再回升2度左右。

張承傳表示，10日至12日環境轉偏東至東南風，以迎風面降雨為主，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，各地有機會見到陽光；溫度進一步回升，北部高溫約25、26度，中南部有機會達30度。

張承傳提到，預計13日有一波鋒面位於台灣北部海面，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，至於後續影響，氣象署會持續觀察。

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張承傳說，明天至8日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會；另外，明天西半部、東南部地區仍要留意強陣風，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生。

此外，10日至12日台南以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140306

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張承傳
228連假天氣溫暖舒適 3/4鋒面通過又轉涼冷氣團來襲水氣多 中部以北24日低溫探11度
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冷氣團南下華南雲雨區東移 中部以北濕冷低溫13度
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