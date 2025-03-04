台中烏日大雅多區下冰雹 19縣市防大雷雨

冰雹

形成原因與雨水類似，但上升氣流在挾帶水氣上升時，可能也將已凝結的水滴帶至高空，此時若高空溫度低於攝氏零度，即可能導致水滴進一步凝結成冰晶，最終因上升氣流無法撐住其重量而墜落、形成冰雹。

春夏之際由於對流旺盛，因此易有較顯著降雨，伴隨強陣風，形成颮線系統，就容易出現冰雹。

資料來源：中央氣象署