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台中烏日大雅多區下冰雹 19縣市防大雷雨

2025/3/4 17:18（3/4 18:43 更新）
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台中梨山4日下午下起冰雹。（圖取自梨山大小事臉書社團facebook.com）
台中梨山4日下午下起冰雹。（圖取自梨山大小事臉書社團facebook.com）
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（中央社網站4日電）中央氣象署4日下午針對台北、新北、桃園、台中及高雄等19縣市發布大雷雨即時訊息，台中烏日、大雅等多處下起冰雹，當地網友也在社群媒體上傳影片。

由於雙北多區今天凌晨下冰雹

冰雹

形成原因與雨水類似，但上升氣流在挾帶水氣上升時，可能也將已凝結的水滴帶至高空，此時若高空溫度低於攝氏零度，即可能導致水滴進一步凝結成冰晶，最終因上升氣流無法撐住其重量而墜落、形成冰雹。

春夏之際由於對流旺盛，因此易有較顯著降雨，伴隨強陣風，形成颮線系統，就容易出現冰雹。

資料來源：中央氣象署

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，氣象署上午提醒，在春夏之際，由於對流旺盛，因此易有較顯著的降雨，伴隨強陣風，形成颮線

颮線小百科

一連串的中尺度對流系統排列成串的現象（雷達回波圖中紅色處），常發生在春天鋒面前，生命期較長，約12至24小時左右，常帶來劇烈天氣型態，如：豪大雨、強風、大冰雹和密集閃電。

資料來源：氣象局

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系統，就容易出現冰雹，今天至明晨鋒面通過，對流旺盛就可能再降下冰雹。
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氣象署也說明，冰雹的形成原因與雨水類似，但上升氣流在挾帶水氣上升時，可能也將已凝結的水滴帶至高空，此時若高空溫度低於攝氏零度，即可能導致水滴進一步凝結成冰晶，最終因上升氣流無法撐住其重量而墜落、形成冰雹。

氣象署下午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣等19縣市發布大雷雨即時訊息。另外也針對台中市、新竹縣、嘉義縣、南投縣發布山區暴雨之溪水暴漲警示。（編輯：簡莉庭）1140304

#大雷雨
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中央氣象署4日下午針對台北、新北、桃園、台中及高雄等19縣市發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署4日下午針對台北、新北、桃園、台中及高雄等19縣市發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署4日下午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，並針對新北至彰化、宜蘭等9縣市發布大雷雨即時訊息。圖為新北市板橋區天色轉暗，出現雨勢。中央社記者王騰毅攝　114年3月4日
中央氣象署4日下午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，並針對新北至彰化、宜蘭等9縣市發布大雷雨即時訊息。圖為新北市板橋區天色轉暗，出現雨勢。中央社記者王騰毅攝　114年3月4日
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