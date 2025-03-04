大雷雨來襲 各地慎防雷擊冰雹
2025/3/4 16:42（3/4 17:25 更新）
（更新）氣象署今天下午持續發布大雷雨即時訊息，包括西半部從台北市、新北市以南到高雄市，以及宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣都納入示警範圍，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署下午更新大雨特報，雨區擴大為嘉義以北及宜花、澎湖等地；並針對新北至彰化、宜蘭等9縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲。
中央氣象署今天下午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。
大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣、澎湖縣。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
此外，氣象署發布大雷雨即時訊息，包含新北市、宜蘭縣、南投縣、台中市、新竹縣、彰化縣、苗栗縣、新竹市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度。
氣象署並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至傍晚6時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：陳清芳）1140304
延伸閱讀冰雹凌晨襲雙北伴春雷巨響 民眾夢中驚醒紛拍畫面北部深夜春雷乍響 氣象署：對流旺盛仍有機會再降冰雹鋒面通過防短延時強降雨、雷擊 入夜冷空氣南下北部探16度中部30多歲男流感重症亡 疾管署：估3月中下旬脫離流行期濃霧影響旅客滯留金門 民航局協調開加班機疏運澎湖機場下午雷雨暫停地面作業 部分航班延誤
- 大雷雨來襲 各地慎防雷擊冰雹2025/03/04 16:42
- 2025/03/04 08:57
- 2025/03/04 08:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北部深夜春雷乍響 氣象署：對流旺盛仍有機會再降冰雹