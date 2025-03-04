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大雷雨來襲 各地慎防雷擊冰雹

2025/3/4 16:42（3/4 17:25 更新）
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新北至彰化、宜蘭等9縣市4日下午慎防大雷雨冰雹。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
新北至彰化、宜蘭等9縣市4日下午慎防大雷雨冰雹。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（更新）氣象署今天下午持續發布大雷雨即時訊息，包括西半部從台北市、新北市以南到高雄市，以及宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣都納入示警範圍，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署下午更新大雨特報，雨區擴大為嘉義以北及宜花、澎湖等地；並針對新北至彰化、宜蘭等9縣市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，嘉義以北、花蓮地區、宜蘭山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣、澎湖縣。

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此外，氣象署發布大雷雨即時訊息，包含新北市、宜蘭縣、南投縣、台中市、新竹縣、彰化縣、苗栗縣、新竹市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

氣象署並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至傍晚6時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：陳清芳）1140304

#大雨特報
#嘉義市
#嘉義縣
#澎湖縣
#氣象署
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