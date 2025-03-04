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濃霧影響旅客滯留金門 民航局協調開加班機疏運

2025/3/4 16:47（3/4 16:56 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）日前228連假期間及假期後濃霧影響部分金門航班停飛，造成連日來不少旅客滯留；民航局今天協調航空公司開8架次加班機疏運旅客，其中2架次放大機型。

民航局發布新聞稿，228連假期間金門機場數度因濃霧影響航班起降，昨天請航港局協調海運疏運，今天上午機場恢復起降後，為加速疏運滯留旅客，協調航空公司加開8架次加班機，另有2架次放大機型。

民航局說，已協調的8架次加班機，包括：立榮航空台中－金門與台北－金門各2架次、華信航空台北－金門4架次，另外，立榮航空台北－金門有2架次放大機型。

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民航局表示，會持續關注金門航空站現場旅客候位情況，持續協調航空公司加開班機及放大機型，另經協調，軍方也同意天候狀況允許時支援軍機。

馬祖航線部分，民航局說，今天仍因濃霧影響，南竿與北竿機場航班均無法起降，上午海運尚有空位，航空站已向旅客宣導改搭船班，由海運疏運。（編輯：龍柏安）1140304

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