北部深夜春雷乍響 氣象署：對流旺盛仍有機會再降冰雹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）北部昨天深夜至今天凌晨一波春雨及春雷乍響，並降下冰雹，氣象署提醒，因鋒面通過，中部以北、東半部易有局部大雨，伴隨雷擊及強陣風等，強對流也可能再降下冰雹。

中央氣象署表示，今天至明晨鋒面逐漸通過，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生機率，留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。

氣象署指出，北部昨天深夜至今天凌晨起出現大雷雨，雙北也下起 冰雹 冰雹 形成原因與雨水類似，但上升氣流在挾帶水氣上升時，可能也將已凝結的水滴帶至高空，此時若高空溫度低於攝氏零度，即可能導致水滴進一步凝結成冰晶，最終因上升氣流無法撐住其重量而墜落、形成冰雹。 春夏之際由於對流旺盛，因此易有較顯著降雨，伴隨強陣風，形成颮線系統，就容易出現冰雹。 資料來源：中央氣象署 看更多 關閉 。

氣象署說明，冰雹的形成原因與雨水類似，但上升氣流在挾帶水氣上升時，可能也將已凝結的水滴帶至高空，此時若高空溫度低於攝氏零度，即可能導致水滴進一步凝結成冰晶，最終因上升氣流無法撐住其重量而墜落、形成冰雹。

氣象署提醒，在春夏之際，由於對流旺盛，因此易有較顯著的降雨，伴隨強陣風，形成颮線系統，就容易出現冰雹。鋒面影響至明天清晨，仍要留意有強對流通過的機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

天氣風險公司表示，從昨天傍晚開始，閃電監測網記錄到從福建一帶就有大規模的雷雨胞發展，順著鋒面系統南下，為北台灣帶來一波又一波的雷雨。

天氣風險公司指出，在澎湖西側的雲系也還有活躍的閃電訊號，提醒到明天清晨前，受到春雨鋒面影響，中部以北都仍有機會出現雷陣雨，同時大幅轉冷，外出時務必要做好防雨、保暖的準備。（編輯：郭諭儒）1140304