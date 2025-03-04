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鋒面通過留意局部大雨 入夜北部低溫16度

2025/3/4 08:06
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（中央社台北4日電）中央氣象署表示，今天鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地轉為局部短暫雨或雷雨，留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。入夜隨著冷空氣南下，北部低溫約16度。

氣象署指出，今天至明天清晨鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，其中中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨發生機率，留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動留意安全並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地低溫普遍約19至23度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度。入夜後隨著冷空氣南下，北部低溫16度上下，其他地區18至21度，留意氣溫變化；澎湖18至23度、金門15至21度、馬祖10至14度。

東北風逐漸增強，晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，海邊活動注意安全；鋒面通過以前，金門、馬祖及清晨中部以北、基隆北海岸易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返離島留意航班資訊，行車用路注意路況。

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根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場逐漸轉為東北風，清晨西半部風速弱，污染物稍易累積，白天起西半部地區降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好。

清晨中部以北地區、馬祖、金門及基隆北海岸有局部低雲或霧影響能見度；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級，局部地區清晨可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：郭諭儒）1140304

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