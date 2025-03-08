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想看血月奇景再等等 北市天文館：9/8台灣全程可見

2025/3/8 11:32
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）今年首次月全食將在3月14日登場，不過台北市立天文館指出，台灣並不在這場天象的可見範圍，若民眾想目睹血月奇景，可期待9月8日的第2次月全食，屆時台灣全程都能觀賞。

依據台北市立天文科學教育館天象預報，今年全球將發生2次月全食，一次是在3月14日，僅美洲與東太平洋地區全程可見，台灣完全不可見；另一次是在9月8日，台灣從半影食始、初虧、食甚、復圓到半影食終，全程都看得到。

天文館解說員王彥翔向中央社記者表示，月全食已經不常見，9月8日又可以全程觀賞，觀測條件非常好，是今年的焦點天象，值得所有人把握機會欣賞。

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王彥翔說明，「月食」是太陽光被地球擋住，「月全食」則是月球完全進入地球的影子中，不過這時仍會有些許光線透過地球大氣層折射照到月球上，而這些光線大多是紅色，所以月全食時的月球才會變成「血月」。

此外，王彥翔指出，若天氣許可，推薦民眾在今天傍晚至晚間7時前，試著往西方低空找找看水星，因為水星運行在地球內側又離太陽很近，平常很難看到，而它今天剛好運行到最遠離太陽的「東大距」位置，是用肉眼觀賞的最佳時機。（編輯：方沛清）1140308

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