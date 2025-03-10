加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

各地春暖如夏 吳德榮：13日起防陣雨或雷雨

2025/3/10 08:55（3/10 09:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，10日至12日各地天氣晴朗，13日起轉局部陣雨或雷雨。圖為台北車站前的民眾。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，10日至12日各地天氣晴朗，13日起轉局部陣雨或雷雨。圖為台北車站前的民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮表示，今天至12日各地春暖如夏，高溫上看30度；13日至16日各地易有局部陣雨或雷雨；估15日下午冷空氣南下，17至19日清晨轉乾冷，有觸及「寒流」的機率。

中央氣象署今天發布濃霧特報，台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺現象，桃園能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，暖氣團影響，今天各地區大都為晴朗穩定的天氣、最高氣溫回升至30度以上；西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨機率。

吳德榮指出，明天、12日暖氣團持續影響，各地晴朗穩定春暖如夏，最高氣溫在30度以上，西半部容易起霧。明天北部海面有雲層移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，但影響輕微。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫略降、但仍偏暖；因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨機率，注意小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生；15日至16日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨機率，17至19日各地晴朗穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳德榮說，15日下午起強冷空氣南下、氣溫驟降，16日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準，17至19日清晨轉乾冷、因輻射冷加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」的機率。

吳德榮提到，模式模擬19日白天起冷氣團減弱，氣溫回升。各國模式持續調整中，需密切觀察。（編輯：郭諭儒）1140310

#中央大學
#天氣
#鋒面
#吳德榮
#氣象
#強降雨
#寒流
#中央氣象署
延伸閱讀
長者春遊防跌 中醫教按摩3穴位減輕臀肌失憶症蛋價連2週漲達5元 蛋商：天冷會減產但先不會漲台灣國際蘭展3/8婦女節開展 女性免費入場冬季均溫17.84度25年來次冷 氣象署：3月仍可能有冷氣團
吳德榮
吳德榮：本週春暖如夏 週末強冷空氣南下挑戰寒流白天起冷空氣微幅減弱 吳德榮：9日起逐步回暖
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
氣溫續回升北部高溫可至27度 東部及中部以北零星雨
27
更多編輯台推薦新聞：