各地春暖如夏 吳德榮：13日起防陣雨或雷雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮表示，今天至12日各地春暖如夏，高溫上看30度；13日至16日各地易有局部陣雨或雷雨；估15日下午冷空氣南下，17至19日清晨轉乾冷，有觸及「寒流」的機率。

中央氣象署今天發布濃霧特報，台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺現象，桃園能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，暖氣團影響，今天各地區大都為晴朗穩定的天氣、最高氣溫回升至30度以上；西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨機率。

吳德榮指出，明天、12日暖氣團持續影響，各地晴朗穩定春暖如夏，最高氣溫在30度以上，西半部容易起霧。明天北部海面有雲層移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，但影響輕微。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫略降、但仍偏暖；因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨機率，注意小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生；15日至16日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨機率，17至19日各地晴朗穩定。

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吳德榮說，15日下午起強冷空氣南下、氣溫驟降，16日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準，17至19日清晨轉乾冷、因輻射冷加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」的機率。

吳德榮提到，模式模擬19日白天起冷氣團減弱，氣溫回升。各國模式持續調整中，需密切觀察。（編輯：郭諭儒）1140310