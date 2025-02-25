冬季均溫17.84度25年來次冷 氣象署：3月仍可能有冷氣團

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，冬季（去年12月至今年2月）共13波大陸冷氣團以上等級冷空氣影響，均溫攝氏17.84度，為2000年以來次冷的冬季；而台北測站低於14度的天數達39天，是近9年來最多。

中央氣象署今天舉辦春季展望記者會。

氣象署預報中心主任陳怡良指出，冬季（去年12月至今年2月）冷空氣南下頻繁，期間共受到13波大陸冷氣團以上等級的冷空氣影響，氣溫偏冷時間長，全台11站平均溫度偏低。

陳怡良指出，這次冬季平均溫為17.84度，較氣候值18.68度低0.84度，是2000年以來、僅次於2011年最冷的冬季（2011年為17.58度）；此外，台北測站冬季低於14度的天數為39天，是近9年來最多。

（氣象署提供）

降雨方面，陳怡良說，這次冬季有鋒面、南方雲系及華南雲系影響，其中北部及東半部雨量偏少，中南部雨量為正常至偏多，呈現降雨不均的特徵。統計冬季平均雨量為190.7毫米，僅約氣候值260.6毫米的7成；而降雨日25.5天，是1951年以來第4少的降雨天數。

氣象署預測，未來1季（3至5月）台灣氣溫正常，雨量為正常至偏少。

陳怡良進一步說明，目前赤道太平洋海溫仍呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季將回復到正常。因此預估春季平均氣溫以正常的機率較大，降雨方面；3至4月的雨量為正常至偏少，而5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。

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陳怡良提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，冷氣團影響期間應注意保暖；3、4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現；春季仍是全年雨量相對較少的季節，注意節約用水。

陳怡良提到，今年3月起將試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，以黃、橙、紅3色燈號來區分不同等級的強風。當平均風速達6級以上或陣風達8級以上為黃燈；當平均風速達9級以上或陣風達11級以上為橙燈；紅燈是當平均風速達12級以上或陣風達14級以上，須立即於室內避風並加強防範。（編輯：陳政偉）1140225