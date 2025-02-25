冷氣團減弱白天起明顯回暖轉乾 西半部高溫可達23度

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（中央社台北25日電）氣象署今天表示，強烈大陸冷氣團影響至清晨，白天起回溫明顯，西半部及東南部地區高溫可達攝氏21至23度，宜花約19度左右，應留意日夜溫差擴大；澎湖全天13至16度、金門10至18度、馬祖7至13度。

中央氣象署表示，今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及東北部低溫約10至12度，南部及花東約14至15度，苗栗以北及金馬局部近山區或空曠地區出現10度以下低溫；不過白天起冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升。

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天氣方面，清晨東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；白天起環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

此外，今天桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，海邊活動注意安全；而今晚至明天西半部局部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊及路況安全。（編輯：張雅淨）1140225